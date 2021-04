Dream11 Team Prediction CSK vs DC VIVO IPL 2021: Playing Tips, Captain Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, Today’s Probable XI

आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे मुकाबले में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स (CSK vs DC, Dream11 Prediction) के बीच अहम मुकाबला है। दोनों ही टीमें इस मैच से आईपीएल में अपने अभियान का आगाज करने जा रही हैं। रिषभ पंत (Rishabh Pant) आज पहली बार कप्‍तान की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, धोनी (MS Dhoni) की टीम बीते सीजन में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इस सीजन में अपनी खोई हुई साख वापस पाने का प्रयास करेगी।

डीम11 टीम (CSK vs DC My Dream11 Team)

विकेटकीपर- रिषभ पंत (उप-कप्‍तान)

बल्‍लेबाज- पृथ्‍वी शॉ, शिखर धवन (कप्‍तान), फाफ डु प्‍लेसिस, सुरेश रैना।

ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, मार्कस स्‍टोइनिस।

गेंदबाज- ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन।

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स बनाम दिल्‍ली कैपिटल्‍स संभावित-11 (CSK vs DC, Probable-XI)

दिल्ली कैपिटल्‍स के संभावत-11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, स्‍टीव स्मिथ, रिषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, सैम बिलिंग्स, क्रिस वोक्स, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, इशांत शर्मा।

चेन्नई सुपर किंग्स के संभावत-11: रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, एमएस धोनी, मोइन अली, सैम कर्रन, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इमरान ताहिर।

लाइव स्‍ट्रीमिंग (CSK vs DC, Live Streaming): चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है. डिजनी होट स्‍टार, जियो टीवी पर देखा जा सकता है.

टॉस का समय: (CSK vs DC, Toss Timing):

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और दिल्‍ली कैपिटप्‍स के बीच मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा. मैच में टॉस सात बजे होगा.

