आईपीएल (IPL 2021) के 16वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals) के सामने राजस्‍थान रॉयल्‍स (RCBvsRR) की टीम खेलेगी. यह मुकाबला आज शाम साढ़े सात बजे से मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला जाएगा. विराट कोहली (Virat Kohli) की बैंगलोर ने अबतक मौजूदा सीजन में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. ऐसे में बैंगलोर फ्रेंचाइजी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.



वहीं, दूसरी तरफ युवा संजू सैमसन (Sanju Samson) की टीम है. राजस्‍थान की टीम मौजूदा सीजन में खास अच्‍छी नहीं रही है. उसने तीन मैचों में से केवल एक ही मुकाबला जीता है. वो प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) में सातवें स्‍थान पर हैं. दोनों ही टीमें आज अपना चौथा मैच खेलने जा रही हैं. आईये हम आपको आज के मैच में ड्रीम11 टीम के बारे में जानकारी देते हैं.

मॉय ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: विराट कोहली

बल्‍लेबाज: जोस बटलर, एबी डीविलियर्स, देवदत्‍त पडीक्‍कल, रजत पाडीदार

ऑलराउंडर: ग्‍लेन मैक्‍सवेल, क्रिस मॉरिस

गेंदबाज: काइल जैमीसन, मोहम्मद सिराज, मुस्तफिजुर रहमान, हर्षल पटेल.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित 11 (Royal Challengers Bangalore Probable XI )

विराट कोहली (कप्‍तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, काइल जेमीसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

राजस्‍थान रॉयल्‍स संभावित 11 (Rajasthan Royals Probable XI)

जोस बटलर, मनन वोहरा, संजू सैमसन (कप्‍तान, विकेटकीपर), शिवम दूबे, डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल / जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान.

