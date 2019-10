पिछले महीने बेल्जियम ओपन जीतने वाले भारत के उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) ने हमवतन बीएम राहुल भारद्वाज (B M Rahul Bharadwaj) को हराकर डच ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट (Dutch Open Super 100 tournament) के पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है.

अल्मोड़ा के 18 वर्षीय लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में भारद्वाज को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-9, 21-16 से हराया.

लक्ष्य ने राहुल के खिलाफ पहले गेम में 6-0 की शुरुआती बढ़त के बाद ब्रेक तक 11-3 की बढ़त बना ली थी. लगातार छह अंक जीतने के बाद लक्ष्य ने स्कोर 18-8 कर दिया.

बाद में पहले गेम को 21-9 से अपने नाम कर लिया. दूसरे गेम में राहुल ने 4-2 की शुरुआती बढ़त बना ली थी, लेकिन ब्रेक से पहले लक्ष्य ने वापसी करते हुए स्कोर 11-6 कर दिया. ब्रेक के बाद राहुल ने वापसी के कई प्रयास किए, लेकिन लक्ष्य ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया.

एशियाई जूनियर चैम्पियन, युवा ओलंपिक खेलों के रजत और विश्व जूनियर चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता (Asian Junior champion, a silver at Youth Olympic Games and a bronze medal at World Junior Championships) लक्ष्य का सामना सेमीफाइनल में स्वीडन के फेलिक्स बुरेस्टेट से होगा.

इससे पहले लक्ष्य ने प्री-क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के येगोर कोइल्हो को 21-13 16-21 21-10 से हराकर अंतिम-8 में प्रवेश किया था जबकि राहुल ने छठी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर स्वेंदसेन को 21-17 24-26 21-8 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया था.