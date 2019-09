नई दिल्लीः कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier T20 Cricket League 2019) में तीन बार की चैंपियन रही त्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) अब चोट के कारण लीग में नहीं खेल पाएंगे. ब्रावो को एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उंगली में चोट लग गई थी जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. ब्रावो ने अपनी एक उंगली की सर्जरी कराई है. ब्रावो ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) में लिखा कि मेरे 16 साल के करियर में यह चौथी सर्जरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगा.

नाइट राइडर्स को दो झटके एक साथ लगे हैं. कॉलिन मुनरो (Colin Munro) भी टीम का हिस्सा नहीं है वे श्रीलंका के खिलाफ चल रही सीरीज में न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा हैं. नाइट राइडर्स के लिए ब्रावो का विकल्प खोजना आसान नहीं होगा. ब्रावो नाइट राइडर्स के कप्तान हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जगह पर काइरन पोलार्ड को टीम की कमान सौंपी जाएगी.

More power to our Champion who’s undergone a surgery on his left hand. May you Run D World again super soon! #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/rXNBPfa4hQ

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 4, 2019