नौ साल पुराने नस्लवादी ट्वीट्स के चलते निलंबित हुए इंग्लिश तेज गेंदबाज ओली रॉबिनसन (Ollie Robinson) को लेकर क्रिकेट जगत दो गुटों में बंट गया है। जहां कई पूर्व दिग्गजों का कहना है कि 2012 में किए ट्वीट की वजह से एक युवा खिलाड़ी को सस्पेंड करना कड़ी सजा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले का समर्थन किया।

वॉन ने ट्वीट किया, "मुझे लगता है कि ईसीबी ने ओली रॉबिन्सन के मामले को निष्पक्ष तरीके से संभाला। कई लोग इससे अहमत होंगे लेकिन लोगों को ये कहते हुए सुनना कि उन्हें फिर कभी नहीं खेलना चाहिए, ये पूरी तरह से हास्यास्पद है .. वो भारत के खिलाफ खेलेंगे और खेलना भी चाहिए।"

I think the ECB have dealt with the Ollie Robinson situation in a fair way .. many will disagree .. but hearing some say he should never play again is utterly ridiculous .. he will play against India & should

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 8, 2021