इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और वारविकशर (Warwickshire) काउंटी क्रिकेट क्लब ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच एजबस्टन में पांचवें टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान भारतीय प्रशंसकों से नस्लीय दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच शुरू की गई है. कई भारतीय फैंस ने चौथे दिन के खेल के दौरान अन्य प्रशंसकों के नस्लीय बर्ताव की जानकारी सोमवार रात ट्विटर पर साझा की. यॉर्कशर के पूर्व क्रिकेटर अजीम रफीक ने नस्लीय बर्ताव की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट किया. ब्रिटेन की संसदीय समिति के समक्ष पिछले साल रफीक की गवाही के बाद यॉर्कशर में संस्थागत नस्लवाद के दावों की जांच हुई थी और बड़े सुधारवादी कदम उठाए गए थे. रफीक ने कहा, ‘‘ये पढ़कर निराश हूं.’’Also Read - England vs India : एजबेस्टन टेस्ट का आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती भरा होगा

एजबेस्टन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने रफीक के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, ‘‘ये पढ़कर हमें बेहद खेद है और हम इस तरह के बर्ताव को माफ नहीं करेंगे. हम जल्द से जल्द इसकी जांच करेंगे.’’ Also Read - शॉर्ट गेंद खेलने में नाकाम रहे हमारे बल्लेबाज, कोच विक्रम राठौड़ ने ली टीम इंडिया की क्लास

We are very concerned to hear reports of racist abuse at today’s Test match. We are in contact with colleagues at Edgbaston who will investigate. There is no place for racism in cricket

Also Read - जसप्रीत बुमराह-बेन स्टोक्स की कप्तानी की जंग मैच का आकर्षक पहलू : इयान चैपल

वारविकशर ने बाद में बयान जारी करके कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं. एजबस्टन के मुख्य कार्यकारी स्टुअर्ट केन ने कहा, ‘‘इस तरह की खबरों से मैं निराश हूं क्योंकि हम एजबस्टन को सभी के लिए सुरक्षित और स्वागत योग्य माहौल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.’’

बयान के अनुसार, ‘‘शुरुआती ट्वीट देखने के बाद मैंने यह मामले उठाने वाले व्यक्तियों से निजी तौर पर बात की और अब हम उस क्षेत्र में मौजूद कर्मचारियों से बात कर रहे हैं जिससे कि पता चल सके कि क्या हुआ.’’

इसमें कहा गया, ‘‘एजबस्टन में किसी को भी किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए. इसलिए एक बार सभी तरह के तथ्य देखने के बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई हो.’’

Anyone know those guy?

He was at the #ENGvIND Test match at Edgbaston yesterday in the Hollies Stand and was repeatedly racist towards Indian fans by using the P word and by using tropes about smelling of curry.@ECB_cricket are investigating several allegations of racism. pic.twitter.com/5fnUiRPZEG

— Alex Tiffin (@RespectIsVital) July 5, 2022