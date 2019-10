कुहू गर्ग और ध्रुव रावत की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने रविवार को काहिरा में मिस्र इंटरनेशनल बैडमिंटन 2019 का खिताब जीत लिया.

कुहू और रावत की गैरवरीय जोड़ी ने ऑल इंडिया फाइनल में उत्कर्ष आरोड़ा और करिश्मा वाडकर की तीसरी वरीय जोड़ी को 21-16, 22-20 से हराया.

Champions!

Brilliant performance from #KuhooGarg & #DhruvRawat to stun the 3rd seeds #UtkarshArora & #KarishmaWadkar 2️⃣1️⃣-1️⃣6️⃣, 2️⃣2️⃣-2️⃣0️⃣ on their way to the #EgyptInternational2019 XD title!

Well done! Keep it up! #IndiaontheRise #Badminton pic.twitter.com/IJY5ur44fY

— BAI Media (@BAI_Media) October 20, 2019