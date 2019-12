भारत और वेस्‍टइंडीज (INDvsWI) के बीच हैदराबाद (Hyderabad T20I) में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में भले ही विराट एंड कंपनी ने 208 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्‍य को भेदने में सफलता प्राप्‍त की हो लेकिन इसके बावजूद पूर्व विस्‍फोटक बल्‍लेबाज खुश नहीं हैं. हाल के दिनों में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लेने वाले युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने मैच के दौरान उजागर हुई भारतीय टीम की कमियों पर नाराजगी जाहिर की.

युवराज सिंह ने हैदराबाद टी20 को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर पर भारत की खराब फील्डिंग का मुद्दा उठाया. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने कहा, “भारतीय टीम ने फिल्डिंग के दौरान काफी खराब प्रदर्शन किया. युवा खिलाड़ी आती हुई बॉल पर काफी देरी से रिएक्‍ट कर रहे हैं. क्‍या बहुत ज्‍यादा क्रिकेट हो रहा है?? अब इन रनों का भार लड़कों पर ही पड़ेगा.”

India very poor on the field today ! Young guns reacting a bit late on the ball! Too much cricket ? ? Let’s get these runs come on lads

