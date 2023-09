रियो दि जिनेरियो। ओलंपियन इलावेनिल वलारिवान ने यहां अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) विश्व कप राइफल/पिस्टल प्रतियोगिता की महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता. इलावेनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ महिलाओं के बीच 24 शॉट के फाइनल में कभी भी 10.1 से कम अंक नहीं जुटाए.

इलावेनिल ने 252.2 अंक के साथ फ्रांस की 20 साल की सनसनी ओसिएन म्यूलर को हराया जो 251.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. चीन की झेंग जियाले ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक हासिल किया. इलावेनिल ने 630.5 अंक के साथ आठवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. म्यूलर 633.7 अंक के साथ क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहीं थी. चीन की दो निशानेबाजों झेंग जियाली और झेंग यू के अलवा नॉर्वे की यूरोपीय चैंपियन जेनेट हेग डुएस्टेड ने भी फाइनल में जगह बनाई थी.

संदीप सिंह 14वें पायदान पर रहे

पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के संदीप सिंह क्वालीफिकेशन में 628.2 अंक के साथ 14वें स्थान पर रहे. शुक्रवार को इलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में संदीप के साथ मिलकर 629.91 का संयुक्त स्कोर बनाया था. इस स्पर्धा का चौथे और पदक दौर का अंतिम स्थान इजराइल के नाम रहा जिन्होंने 42 टीम की स्पर्धा में भारत से 0.5 अंक अधिक बनाए.

India’s ⁦@elavalarivan⁩ wins gold🥇 in the women’s 10m air rifle at the ⁦@issf_official⁩ World Cup in #RiodeJaneiro with a sensational 252.2 in the final. Go girl!!!👏🔥💪🎉🇮🇳#IndianShooting #ISSFWorldCup #India #SportShooting pic.twitter.com/9cTNsV2NSh

— NRAI (@OfficialNRAI) September 16, 2023