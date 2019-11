वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने कंफर्म टिकट होने के बावजूद बिजनेस क्लास में नहीं बैठने देने को लेकर विमान कंपनी को जमकर लताड़ा है.

गेल ने अपना गुस्सा सोमवार को ट्विटर पर जाहिर किया. उन्होंने कहा कि उनके पास बिजनेस क्लास का टिकट था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इकॉनोमी क्लास में बैठने को कहा गया.

So disappointed @emirates, I have a confirmed flight and they gonna tell me that they are over booked, WTF! Not only that, @emirates want me to travel economy when it’s a business class ticket – so now I have to travel on a later flight! Just ridiculous @emirates!Bad experience

— Chris Gayle (@henrygayle) November 4, 2019