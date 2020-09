साउथम्‍प्‍टन में जारी टी20 सीरीज (ENG vs AUS, 2nd T20I) के दूसरे मुकाबले में ऐरोन फिंच (Aaron Finch) की 33 गेंद पर 40 रन की पारी के दम पर ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 157/7 रन बनाए. इंग्‍लैंड के क्रिस जोर्डन (दो विकेट) और जोफ्रा आर्चर (एक विकेट) ने शुरुआती झटके देकर ऑस्‍ट्रेलिया पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा. Also Read - ENG vs AUS, 2nd T20I: ऑस्‍ट्रेलिया ने चुनी बल्‍लेबाजी, दोनों टीमों का कुछ ऐसा है प्‍लेइंग-XI

ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. शून्‍य के स्‍कोर पर ही डेविड वार्नर (David Warner) डगआउट में लौट गए. यह पहला मौका था जब वार्नर अपने टी20 करियर में शून्‍य पर आउट हुए हों. जोफ्रा आर्चर की गेंद वार्नर के ग्‍लव्‍स को छूते हुए सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में गई. Also Read - ENG vs AUS, 2nd T20I: सीरीज में वापसी की ऑस्ट्रेलिया टीम की कोशिशों पर फिर सकता है पानी

तीसरे नंबर पर बल्‍लेबाजी के लिए आए विकेटकीपर बल्‍लेबाज एलेक्‍स कैरी 2(7) भी अगले ही ओवर में चलते बने. क्रिस जोर्डन ने उन्‍हें बोल्‍ड किया. महज तीन रन पर दो विकेट गंवाने के बाद कप्‍तान फिंच ने स्‍टीव स्मिथ के साथ पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. Also Read - England vs Australia 2nd T20 live streaming: जानें ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' मैच में इंग्लैंड से कब और कहां होगी भिड़ंत

स्मिथ भी ज्‍यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और सात गेंद पर 10 रन बनाने के बाद तालमेल की कमी के चलते रनआउट हो गए.

नए बल्‍लेबाज मार्कस स्‍टोइनिस 35(26) और एरोन फिंच के बीच चौथे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी बनी. 12वें ओवर में क्रिस जोर्डन ने इस साझेदारी को तोड़ा. फिंच 33 गेंद 40 रन बनाने के बाद जोर्डन की गेंद पर बोल्‍ड हो गए. जल्‍द ही आदिल राशिद की गेंद पर स्‍टोइनिस भी चलते बने.

ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने 18 गेंद पर 26 रन बनाए. मुश्किल में फंसी ऑस्‍ट्रेलिया के लिए अंतिम ओवरों में एस्‍टन एगर भी 20 गेंद पर 23 रन का अहम योगदान दिया. पैट कमिंस ने एक चौके और एक छक्‍के की मदद से पांच गेंद ने 13 रन बनाने के बाद नाबाद लौटे.