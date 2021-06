इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. दोनों टीमों ने लॉर्ड्स में खेला गया टेस्ट ड्रॉ खेला था ऐसे में यह मैच सीरीज का निर्णायक मैच भी है. Also Read - NTPC Recruitment 2021: NTPC में इन विभिन्न पदों पर आवेदन करने की आज है आखिरी डेट, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 1.4 लाख होगी सैलरी

इस टेस्ट में न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) कोहनी चोट के कारण इस मैच से बाहर हैं. उनकी जगह टॉम लाथम न्यूजीलैंड की कमान संभाल रहे हैं. न्यूजीलैंड की टीम के कई खिलाड़ी इस दौरे पर चोट से जूझ रहे हैं. इस मैच के लिए कीवी टीम ने कुल 6 बदलाव किए हैं.

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग (BJ Watling) भी चोट के कारण टॉस होने से ठीक पहले इस मुकाबले से बाहर हो गए. वाटलिंग की जगह टॉम ब्लंडल (Tom Blundell) विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कप्तान केन विलियमस के स्थान पर विल यंग (Will Young) को मौका दिया गया है. वहीं मिशेल सेंटनर के स्थान पर लेफ्टआर्म स्पिनर एजाज पटेल को मौका मिला है. इसके अलावा डेरेल मिशेल, मैट हैनरी और ट्रेंट बोल्ट की भी टीम में वापसी हुई है.

1⃣6⃣2⃣ not out!

Congratulations to @jimmy9, who becomes England's most-capped Test player 🤩#ENGvNZ pic.twitter.com/dYS3qgAkHR

— ICC (@ICC) June 10, 2021