चेस्टर ली स्ट्रीट: जानी बेयरस्टा के लगातार दूसरे शतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन की मदद से इंग्लैंड ने विश्व कप के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड को 119 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. इंग्लैंड के आठ विकेट पर 305 रन के जवाब में कीवी टीम 45 ओवर में 186 रन पर आउट हो गई. इंग्लैंड ने 1992 के बाद पहली बार विश्व कप सेमीफाइनल में जगह बनाई है जबकि आस्ट्रेलिया और भारत अंतिम चार में जगह बना चुके हैं. न्यूजीलैंड हार के बावजूद बाहर नही हुआ है चूंकि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये अपने आखिरी मैच में फार्म में चल रही बांग्लादेशी टीम को 300 से अधिक रन के अंतर से हराना होगा.

#CWC19: England beat New Zealand by 119 runs at Riverside Ground at Chester-le-Street. #NZvsENG pic.twitter.com/CVkffL8mFC — ANI (@ANI) July 3, 2019

न्यूजीलैंड की शुरूआत बेहद खराब रही और उसके दोनों सलामी बल्लेबाज छठे ओवर में पवेलियन लौट गए जब स्कोर बोर्ड पर 14 रन ही टंगे थे. मार्टिन गुप्टिल आठ रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विकेट के पीछे जोस बटलर को कैच दे बैठे. वहीं हेनरी निकोल्स खाता खोले बिना क्रिस वोक्स का शिकार हुए. अब सारी उम्मीदें कप्तान केन विलियमसन और रोस टेलर पर टिकी थी जो क्रमश: 27 और 28 रन बनाकर रन आउट हो गए. टाम लाथम ने 65 गेंद में पांच चौकों की मदद से 57 रन बनाये. इंग्लैंड के लिये मार्क वुड ने नौ ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि जोफ्रा आर्चर ने सात ओवर में 17 रन देकर एक विकेट चटकाया.

England’s Jonny Bairstow has been declared Man of the Match. He had scored 106 runs in the match. #NZvsENG pic.twitter.com/z05iKuUuSX — ANI (@ANI) July 3, 2019

इससे पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आखिरी 20 ओवरों मे सिर्फ 111 रन दिये और सात विकेट चटकाये.जिम्मी नीशाम ने 10 ओवर में 41, ट्रेंट बोल्ट ने 56 और मैट हेनरी ने 54 रन देकर दो दो विकेट लिये. पिछले मैच में भारत को हराने वाली इंग्लैंड टीम ने टास जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. राय और बेयरस्टा ने मेजबान को शानदार शुरूआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिये 123 रन जोड़े लिये थे. न्यूजीलैंड के स्ट्राइक गेंदबाजों को दोनों ने सहज होकर खेला. इस साझेदारी को 18वें ओवर में नीशाम ने तोड़ा जब राय ने मिशेल सेंटनेर को कैच थमाया. उन्होंने 61 गेंद में आठ चौकों की मदद से 60 रन जोड़े. इसके बाद बेयरस्टा और रूट ने मोर्चा संभाला और 71 रन की साझेदारी की.

This is the first time England have qualified for the World Cup semi-finals since ’92 The similarities continue… 😛#ENGvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/pSYYWMLYKF — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019

दोनों ने संभलकर खेलते हुए ढीली गेंदों को नसीहत दी. इस बीच बेयरस्टा ने आक्रामक अंदाज में खेलकर टिम साउदी को छक्का जड़ा , वहीं रूट ने इस विश्व कप में अपने 500 रन पूरे कर लिये. बेयरस्टा ने साउदी को 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना लगातार दूसरा शतक पूरा किया. वह इसके साथ ही विश्व कप में लगातार दो शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने. अगले ओवर की पहली गेंद पर हालांकि ट्रेंट बोल्ट ने इस साझेदारी को तोड़ा जब रूट (24) विकेट के पीछे टाम लाथम को कैच थमा बैठे.

Here’s how the #CWC19 table looks after today’s game 👀 pic.twitter.com/d0D6X6xdrd — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019

यहां से इंग्लैंड के विकेटों का पतन शुरू हुआ और गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को मैच में लौटाया. बेयरस्टा 32वें ओवर में मैट हेनरी की फुललैंग्थ आउटस्विंगर पर चकमा खाकर बोल्ड हो गए. उन्होंने 99 गेंद में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 106 रन बनाये. जोस बटलर (11) को बोल्ट और कप्तान इयोन मोर्गन को हेनरी ने पवेलियन भेजा. मोर्गन ने 40 गेंद में 42 रन बनाये. शानदार फार्म में चल रहे बेन स्टोक्स नहीं चल सके और शुरू ही से असहज दिखे. वह 27 गेंद में 11 रन बनाकर सेंटनेर का शिकार हुए जिनका कैच हेनरी ने लपका. पुछल्ले बल्लेबाजों में कोई आक्रामक पारी नहीं खेल सका और मेजबान टीम 305 रन का स्कोर ही बना पाई.