चेस्टर ली स्ट्रीट (इंग्लैंड): मेजबान इंग्लैंड ने बुधवार को यहां रिवरसाइड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 के अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इंग्लैंड ने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है. न्यूजीलैंड ने टिम साउदी और मैट हेनरी को अंतिम एकादश में मौका दिया है. वहीं, लोकी फग्र्यूसन और ईश सोढी को बाहर बिठाया है. बता दें कि इस मैच में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी.

#EoinMorgan has won the toss and elected to bat first in this pivotal #CWC19 clash at The Riverside Durham!

Who are you backing today?

FOLLOW #ENGvNZ LIVE 👇https://t.co/1DFLv8apav pic.twitter.com/kCQhEP2mmH

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019