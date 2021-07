इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज खेलने गए पाकिस्तान (Pakistan Tour of England) को मेजबान टीम के खिलाफ 9 विकेट से करारी हार (England Beat Pakistan By 9 wikets) का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड की यह टीम बिल्कुल नई है क्योंकि मुख्य टीम में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद ईसीबी ने कई युवा खिलाड़ियों को बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कप्तानी में पहली बार खेलने का मौका दिया है. कार्डिफ के मैदान पर पहले बल्लेबाजी उतरा पाकिस्तान सिर्फ 141 रनों पर ढेर हो गया. इंग्लैंड ने यह मैच (Dawid Malan) डेविड मलान (68*) और वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे (Zak Crawley) जैक क्राउली (58*) के फिफ्टी के दम पर आसानी से अपने नाम कर लिया.Also Read - ENG vs PAK: पाकिस्तान को झटका, Haris Sohail इंग्लैंड दौरे से बाहर

मैच से पहले पाकिस्तान के लिए यहां राह आसान मानी जा रही थी. लेकिन इंग्लैंड के युवा खिलाड़ियों ने उसे शुरुआत से ही हैरान कर दिया. इंग्लैंड ने मेहमान टीम को सिर्फ 35.2 ओवर में ही समेट दिया. इंग्लैंड की ओर से इस मैच में 5 खिलाड़ी अपना डेब्यू करने उतरे थे. इंग्लैंड के साकिब महमूद ने 42 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि लुईस ग्रेगरी और मैट पार्किंसन को 2-2 विकेट मिले. शाकिब महमूद को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. मैच के पहले ही ओवर में इमाम उल हक (0) और कप्तान बाबर आजम (0) के रूप में उसने अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए. इसके बाद वह निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाता रहा. उसके लिए फखर जमां ने 47 रन और शादाब खान ने 30 रन की पारियां खेलीं. सोहेब मकसूद 19 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 13 और शाहिन शाह अफरीदी ने 12 रन बनाए.

पहली बार टीम की कप्तानी कर रहे बेन स्टोक्स चोट से उबरने की प्रक्रिया में थे लेकिन इसके बावजूद इस मैच में खेल रहे थे और उन्होंने एक ओवर ही फेंका. 142 रन का साधारण लक्ष्य हासिल करने में इंग्लैंड को कोई मुश्किल नहीं हुई और उसने अपना एकमात्र विकेट फिल सॉल्ट (07) के रूप में गंवाकर यह मैच अपने नाम कर लिया. तीन मैचों की सीरीज में अब वह 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा मैच 10 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा.