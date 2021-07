ENG vs PAK: Hasan Ali Ruled Out from 1st T20i against England- इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप के बाद टी20 सीरीज से पहले पाकिस्तान (Pakistan Tour of England) को करारा झटका लगा है. उसके इन्फॉर्म तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से बाहर हो गए हैं. अली के बाएं पैर की मांसपेशी में प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिंचाव आया था. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एहतियात के तौर पर अपने इस गेंदबाज को आराम देने का फैसला किया है.Also Read - ENG vs PAK, 1st T20I, Live Streaming: जानें इंग्‍लैंड-पाकिस्‍तान के बीच कब, कहां होगा पहला T20I, कहां देखें LIVE Telecast और स्ट्रीमिंग

पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज शाम (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे) नॉटिंघम में 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज करने उतरेंगी. पीसीबी ने कहा, 'दूसरे टी20 से पहले उनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद ही उनके खेलने पर फैसला लिया जाएगा.' हसन अली शानदार लय में थे. उन्होंने वनडे सीरीज में उन्होंने वनडे सीरीज में कुल 6 विकेट अपने नाम किए थे, जिसमें से लॉर्ड्स वनडे में उन्होंने 51 रन देकर 5 विकेट निकाले थे.

इससे पहले पाकिस्तान के मध्यक्रम के बल्लेबाज हारिस सोहेल भी पैर की चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. दूसरे दर्जे की इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हराया था. टी20 सीरीज में उसकी राह और भी मुश्किल मानी जा रही है. क्योंकि इस बार उसका सामना इंग्लैंड की दूसरे दर्जे की टीम से नहीं है बल्कि टीम के सभी नियमित खिलाड़ी अपना क्वॉरंटीन खत्म कर वापस लौट आए हैं.

इंग्लैंड के नियमित कप्तान इयोन मॉर्गन एक बार फिर टीम की अगुआई करने को तैयार हैं, जबकि वनडे टीम में कप्तानी करने वाले बेन स्टोक्स एक बार फिर उपकप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. ऐसे में बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड की प्रमुख टीम के सामने चुनौती पेश करना मुश्किल दिख रहा है.