मैनचेस्‍टर टेस्‍ट (Manchester Test) में चौथे दिन मेजबान इंग्‍लैंड (England vs Pakistan) की हालत पतली होती नजर आ रही है. चाय काल तक पाकिस्‍तान ने इंग्लिश टीम के पांच बल्‍लेबाजों को पवेलियन का रास्‍ता दिखा दिया है. इंग्‍लैंड का स्‍कोर इस वक्‍त 167/5 है. वो अभी भी पाकिस्‍तान द्वारा दिए गए लक्ष्‍य से 110 रन पीछे है.

चाय काल की घोषणा होने तक मैदान पर जोस बटलर 32 और क्रिस वोक्‍स 26 रन बनाकर खेल रहे हैं. हालांकि इंग्‍लैंड की स्थिति अभी इतनी भी खराब नहीं कही जा सकती है. एक बड़ी साझेदारी मैच का रुख पलट सकती है. बटलर तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. उनमे ऐसा करने की क्षमता है. अभी भी चार सेशन का खेल बचा है.

दूसरी पारी के दौरान यासिर शाह ने दो और शाहीन अफरीदी, मोहम्‍मद अब्‍बास और नसीम शाह ने एक-एक विकेट निकाला है. लंच तक इंग्‍लैंड का स्‍कोर 55/1 था. रोरी बर्न्‍स 10 रन बनाकर आउट हो चुके थे. इसके बाद डोमिनिक सिबले (36) ने जो रूट (42) के साथ मिलकर एक अहम साझेदारी बनाई. यासिर शाह ने सिबले को 36वें ओवर में शफीक के हाथों कैच आउट करकर चलता किया.

इसके बाद जल्‍द ही जो रूट नसीम के ओवर में बाबर आजम को कैच दे बैठे. बेन स्‍टोक्‍स से मैच में काफी उम्‍मीदें थी लेकिन वो महज नौ रन ही बना पाए. ओली पोप सात रन बनाकर आउट हुए.