साउथम्‍प्‍टन में मेजबान इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान (England vs Pakistan) के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्‍ट मैच ड्रॉ की ओर आगे बढ़ रहा है. चौथे दिन के खेल के दौरान आखिरी दो सेशन का खेल बारिश और खराब रौशनी के चलते धुल गया. पहले सेशन के दौरान भी बारिश के चलते जल्‍द लंच की घोषणा कर दी गई थी. Also Read - ENG vs PAK: पाकिस्‍तान 236 रन पर हुआ ऑलआउट, इंग्‍लैंड 7/1

पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 236 रन का स्कोर बनाया था। मेजबान इंग्लैंड ने इसके जवाब में अपनी पहली पारी में लंच तक एक विकेट के नुकसान पर सात रन बना लिए थे। लेकिन लंच के बाद बारिश के कारण खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाया और चौथे दिन के स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। Also Read - ENG vs PAK, DAY-3: बारिश के चलते पूरी तरह से धुला पहले सेशन का खेल

इंग्लैंड अभी पाकिस्तान के स्कोर से 229 रन पीछे है जबकि उसके नौ विकेट शेष हैं। लंच के समय डॉम सिब्ले 12 गेंदों पर दो रन और जैक क्रॉवले 14 गेंदों पर पांच रन बनाकर नाबाद लौटे। रोरी बर्न्‍स चार गेंदों का सामना करने के बाद खाता खोले बिना शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। Also Read - Eng vs Pak: पूर्व दिग्गज ने कहा- शॉट खेलने से डर रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज

इससे पहले, पाकिस्तान ने अपने दूसरे दिन के स्कोर नौ विकेट पर 223 रन से आगे खेलना शुरू किया और 236 रन का स्कोर बनाया। बारिश और खराब रोशनी के कारण मैच के तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी।

पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 139 गेंदों पर सात चौकों की मदद से सर्वाधिक 72 रनों की पारी खेली। उनके अलावा आबिद अली ने 60, बाबर आजम ने 47 और कप्तान अजहर अली ने 20 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने चार, जेम्स एंडरसन ने तीन और सैम कुरैन तथा क्रिस वोक्स ने एक-एक विकेट लिया।