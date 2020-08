साउथम्‍पटन में इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान (England vs Pakistan) के बीच खेले गए टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में कोई नतीजा नहीं आ सका। रह रह कर हो रही बारिश के बीच यह मैच पांचवें दिन के अंत में ड्रॉ पर खत्‍म कर दिया गया। Also Read - ENG vs PAK: पांचवे दिन लंच के बाद मैच हुआ शुरू, ड्रॉ होना तय

खेल खत्‍म होने तक इंग्‍लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी के दौरान चार विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे। 43.1 ओवर के बाद अंत में इंग्लिश कप्‍तान जो रूट (Joe Root) और पाकिस्‍तान के कप्‍तान अजहर अली (Azhar Ali) ने हैंड शेक के साथ मैच को ड्रॉ पर खत्‍म पर सहमति जाहिर की।

दूसरी पारी का खेल होना अभी बाकी है. चौथे दिन पाकिस्‍तान के 239 रन के जवाब में इंग्लैंड ने लंच तक एक विकेट के नुकसान पर सात रन बना लिए थे. लेकिन लंच के बाद बारिश के कारण खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाया था और चौथे दिन के स्टंप्स की घोषणा कर दी गई थी.

बारिश के कारण मैच के पांचवें दिन भी पहले सत्र में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और लंच की घोषणा कर दी गई. लंच के समय डॉम सिब्ले 12 गेंदों पर दो रन और जैक क्रॉवले 14 गेंदों पर पांच रन बनाकर नाबाद लौटे. रोरी बर्न्‍स चार गेंदों का सामना करने के बाद खाता खोले बिना शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर पवेलियन लौट गए.

इससे पहले, पाकिस्तान ने अपने दूसरे दिन के स्कोर नौ विकेट पर 223 रन से आगे खेलना शुरू किया और 236 रन का स्कोर बनाया. बारिश और खराब रोशनी के कारण मैच के तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी.