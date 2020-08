इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK T20I Series)की टीमें सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में मंगलवार को आमने सामने होंगी. दूसरा टी20 मैच 5 विकेट से जीतने के बाद इंग्लैंड की कोशिश इस तीसरे टी20 को जीतकर लगातार छठी सीरीज जीतने की होगी. कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) और डेविड मलान (Dawid Malan) ने दूसरे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstaw) के साथ ओपनर टॉम बेंटन (Tom Banton) भी अच्छी लय में दिख रहे हैं. Also Read - ENG vs PAK 3rd T20 Live Streaming: जानें, निर्णायक टी20 में कब और कहां भिड़ेंगी इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें

पिच रिपोर्ट Also Read - ENG vs PAK: मोर्गन-मलान की शतकीय साझेदारी ने इंग्‍लैंड ने दर्ज की पांच विकेट से जीत

पिछले दो टी20 मैचों में ओल्ड ट्रेफर्ड की पिच तेज गेंदबाजों की मददगार रही है. यहां पिछले कुछ मैच हाई स्कोरिंग वाले रहे हैं. बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है जिसमें मोर्गन, बेंटन, मलान और बेयरस्टो सहित बाबर आजम शामिल हैं. Also Read - ENG vs PAK: मोहम्‍मद हफीज, बाबर आजम ने ठोका अर्धशतक, इंग्‍लैंड को मिला 196 रन का लक्ष्‍य

मौसम का हाल

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में बारिश के आसार बेहद कम है. दिन का अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

पाकिस्तान का संभावित इलेवन

बाबर आजम (कप्तान), फखर जमां, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शाहीनआफरीदी, हारिस रउफ.

इंग्लैंड का संभावित इलेवन

टॉम बैंटन, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, इयोन मोर्गन (कप्तान), सैम बिलिंग्स, मोइन अली, टॉम कर्रन, लुइस ग्रेगरी, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

रविवार को खेले गए दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 195 रन बनाए थे. बाबर आजम ने 56 और मोहम्मद हफीज ने 69 रन की पारी खेली थी. जवाब में इंग्लैंड ने मोर्गन के 66, डेविड मलान के नाबाद 54 और जॉनी बेयरस्टो के 44 रन के दम पर 5 गेंद बाकी रहते 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच जीत लिया.