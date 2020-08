पाकिस्‍तान के खिलाफ (England vs Pakistan) खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में दूसरे दिन पहले सेशन का खेल बारिश से प्रभावित रहा. इसके बावजूद भी जोस बटलर (Jos Buttler) अपना शतक पूरा करने में सफल रहे. लंच की घोषणा होने तक इंग्‍लैंड ने चार विकेट पर 373 रन बना लिए हैं. बटलर करियर की सर्वश्रेष्ठ 113 रन की पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए हैं जबकि उनका साथ जैक क्राउली (186) दे रहे हैं जो करियर के पहले दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं. Also Read - बटलर-क्रॉले के बीच बनी सबसे बड़ी साझेदारी, 10 साल बाद टूटा पाकिस्‍तान के खिलाफ ये रिकॉर्ड

99 रन पर मिला जीवनदान Also Read - ENG vs PAK: दोहरे शतक के करीब जैक क्रॉले, बटलर संग बनाई 205 रन की साझेदारी

बटलर जब 99 रन बनाकर खेल रहे थे तब मोहम्मद अब्बास की गेंद पर अंपायर ने उन्हें विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच करार दिया लेकिन इस बल्लेबाज ने तुरंत डीआरएस का सहारा लिया और तीसरे अंपायर ने बल्लेबाज को नॉटआउट घोषित किया. रीप्ले में दिखा कि गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ है और आवाज बल्ले के पैड से टकराने पर आई थी. Also Read - ENG vs PAK: ज़क क्रॉली के करियर के पहले शतक की मदद से बड़े स्‍कोर की ओर इंग्‍लैंड

अगली गेंद पर बनाया करियर का दूसरा टेस्‍ट शतक

बटलर ने एक गेंद बाद ऑफ साइड पर बैकफुट ड्राइव से तीन रन बटोरकर शतक पूरा किया. इससे पहले उन्होंने अपना पिछला शतक दो साल पहले भारत के खिलाफ जड़ते हुए 106 रन की पारी खेली थी. तब वह विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे.

दूसरे दिन क्रॉले ने 171 रन से आगे खेलने उतरे और सुबह के सत्र में उन्होंने 15 रन जोड़े. वो बटलर दोनों अब तक पांचवें विकेट के लिए अबतक 246 रन की साझेदारी बना चुके हैं. दोनों कल लंच के बाद एक साथ बल्लेबाजी करने आए जब इंग्लैंड की टीम 127 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. सुबह के सत्र में दो बार बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा जिससे लंच के समय को भी निर्धारित समय से एक घंटा आगे खिसका दिया गया.

इस तरह पूरा किया शतक

Jos Buttler gets his first Test as a wicket-keeper batsman!#ENGvPAKpic.twitter.com/NrP1rbDl6R

— ICC (@ICC) August 22, 2020