साउथम्‍प्‍टन में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में इंग्‍लैंड की टीम (England vs Pakistan) ने मेहमान पाकिस्‍तान की हालत पत्‍ली कर दी है. पहले जैक क्रॉले (Zak Crawley) की 267 रन की पारी और जोस बटलर (Jos Buttler) के 152 रन की बदौलत मजबानों ने 583/8 पर अपनी पारी घोषित की. जवाब में दिन का खेल खत्‍म होने तक पाकिस्‍तान ने महज 24 रन पर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए. तीनों विकेट जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) को मिले. Also Read - अपने 8वें टेस्‍ट मैच में जैक क्रॉली के बल्‍ले से निकला दोहरा शतक, रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया नाम

पाकिस्तान की टीम अब भी इंग्‍लैंड के स्‍कोर से 559 रन से पीछे है. उनपर फॉलोऑन पर खेलने की तलवार लटक रही है. तीसरे ओवर में शान मसूद महज चार रन के निजी स्‍कोर पर जेम्‍स एंडरसन का शिकार बने. एंडरसन ने उन्‍हें एलबीडब्‍ल्‍यू आउट कर चलता किया. दूसरे सलामी बल्‍लेबाज अबिद अली भी एक रन का योगदान ही दे पाए. एंडरसन ने स्लिप में उन्‍हें डोमिनिक सिबले के हाथों कैच आउट करवाया. बाबर आजम (Babar Azam) से पाकिस्‍तान की टीम को काफी उम्‍मीदें थी. जेम्‍स एंडरसन ने उन्‍हें 11 रन पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया. Also Read - ENG vs PAK, 3rd Test, Day-3, Lunch Report: jos buttler century helps england to 373/3

इससे पहले 127 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद जैक क्रॉले ने विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोस बटलर के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 359 रन की साझेदारी बनाई. अपने पहले ही शतक को क्रॉले ने पहले दोहरे शतक में तब्‍दील किया. Also Read - बटलर-क्रॉले के बीच बनी सबसे बड़ी साझेदारी, 10 साल बाद टूटा पाकिस्‍तान के खिलाफ ये रिकॉर्ड

250 रन बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्रॉले तिहरा शतक भी लगाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं. शफिक की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वो स्‍टंप आउट हुए. नए बल्‍लेबाज क्रिस वोक्‍स ने तेज गति से 40 रन बनाए. जबकि डोम बेस के बल्‍ले से 27 रन निकले.