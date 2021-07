पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे (Pakistan Tour of England) पर है. दोनों टीमें यहां 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगी, जिसकी शुरुआत गुरुवार (8 जुलाई) से होनी है. लेकिन इससे पहले इस सीरीज के आयोजकों को तगड़ा झटका लगा है. मंगलवार को इंग्लैंड टीम के 3 खिलाड़ियों समेत कुल 7 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. Also Read - ENG vs PAK: अगले महीने एजबेस्‍टन वनडे में मैदान पर उमड़ेगी फैन्‍स की भारी भीड़, ये है वजह

इसके चलते इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया है और आनन-फानन में अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. हालांकि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) पाकिस्तान टीम से मजे लेने का मौका नहीं छोड़ा है.

दरअसल इससे पहले इंग्लैंड ने इस सीरीज के लिए जो अपनी टीम चुनी थी उसके लिहाज से पाकिस्तानी टीम अपनी रणनीतियां तैयार करके यहां पहुंची होगी. इसके लिए टीम से जुड़े एनालिस्ट पैनल खूब मेहनत भी करते हैं. वह विरोधी टीम की ताकत और कमजोरी को परखने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिससे टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें. लेकिन अब कोरोना के चलते इंग्लैंड को अपनी टीम बदलनी पड़ी है तो ऐसे में पाकिस्तान की वह मेहनत खराब हो गई है, जो रणनीतियां वह इस दौरे के लिए बनाकर यहां पहुंचा होगा.

Gotta feel for the Pakistan Team Analyst- would have had all the plans sorted! Busy few days ahead!! https://t.co/deFLg9JKhv

— Stuart Broad (@StuartBroad8) July 6, 2021