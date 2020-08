पाकिस्‍तान के खिलाफ (England vs Pakistan) जारी टेस्‍ट मैच के दौरान इंग्‍लैंड के 22 साल के बल्‍लेबाज जैक क्रॉली (Zak Crawley) ने कमाल कर दिया. अपने करियर के आठवें ही टेस्‍ट मैच में जैक क्रॉली ने दोहरा शतक जड़ दिया. क्रॉली इंग्‍लैंड टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के बल्‍लेबाज बन गए हैं. Also Read - ENG vs PAK, 3rd Test, Day-3, Lunch Report: jos buttler century helps england to 373/3

इस मैच से पहले वो टेस्‍ट क्रिकेट में शतक तक नहीं जड़ पाए थे। क्रॉली ने अपने करियर के पहले टेस्‍ट शतक को दोहरे शतक में तब्‍दील किया। जैक क्रॉली ने 22 साल, 201 दिन की उम्र में दोहरा शतक जड़ा. इस फेहरिस्‍त में इंग्‍लैंड के सर लेन हटन पहले स्‍थान पर हैं. उन्‍होंने 1938 में 22 साल और 60 दिन की उम्र में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 364 रन की पारी खेली थी. Also Read - बटलर-क्रॉले के बीच बनी सबसे बड़ी साझेदारी, 10 साल बाद टूटा पाकिस्‍तान के खिलाफ ये रिकॉर्ड

1979 में भारत के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाने वाले डेविड गॉवर इस फेहरिस्‍त में दूसरे स्‍थान पर हैं. उन्‍होंने 22 साल और 103 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. Also Read - ENG vs PAK: दोहरे शतक के करीब जैक क्रॉले, बटलर संग बनाई 205 रन की साझेदारी

जैक क्रॉली सबसे कम उम्र में इंग्‍लैंड के लिए दोहरा शतक लगाने के मामले में तीसरे स्‍थान पर हैं. खबर लिखे जाने तक क्रॉली 353 बॉल पर 232 रन बनाकर खेल रहे हैं. अपनी पारी में वो अबतक 28 चौके और एक छक्‍का लगा चुके हैं. क्रॉली साथी बल्‍लेबाज जोस बटलर 127(248) के साथ मिलकर 311 रन की साझेदारी बना चुके हैं.