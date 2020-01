साउथ अफ्रीका दौरे पर गई इंग्‍लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) चोट के चलते बीच सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. पसलियों में चोट के चलते एंडरसन अब सीरीज में आगे नहीं खेल पाएंगे. एंडरसन टेस्‍ट क्रिकेट में 584 विकेट के साथ दुनिया के सबसे ज्‍यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज हैं.

जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) ने हाल ही में चोट से उबरने के बाद इंग्‍लैंड की टीम में वापसी की थी. वापसी के बाद केपटाउन में खेला गया मुकाबला उनका दूसरा ही मैच था. मैच के पांचवें दिन उन्‍हें चोट लगी थी. हालांकि मैच अहम मोड़ पर होने के कारण वो इसके बावजूद दर्द की स्थिति में भी गेंदबाजी करते रहे. जिसका खामियाजा उन्‍हें भुगतना पड़ा.

ईएसपीएन क्रिकइन्‍फो वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) का बुधवार को सिटी स्‍कैन करवाया गया. जिसमें पता चला कि उनकी पसलियों में लगी चोट काफी गंभीर है. वो अगले छह सप्‍ताह तक इंग्‍लैंड की टीम में वापसी नहीं कर सकते हैं. छह से आठ सप्‍ताह के बीच में ही वो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे.

जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “पसलियों में लगी चोट से मैं काफी निराश हूं. अब मैं सीरीज में आगे नहीं खेल पाउंगा. मैं उम्‍मीद करता हूं कि कुछ सप्‍ताह में ही मैं इससे पूरी तरह से उबर जाउंगा. वापस घर जाकर मैं दक्षिण अफ्रीका में मौजूद टीम का समर्थन करूंगा.”

Frustrating to be missing the rest of this series with a broken rib but hopefully will be healed in a few weeks! Will be supporting the boys from home pic.twitter.com/rPM3FebQi5

— James Anderson (@jimmy9) January 8, 2020