मैनचेस्‍टर टेस्‍ट (Manchester Test) के दूसरे दिन इंग्‍लैंड (England vs West Indies) ने मैच पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है. पहली पारी में 369 रन बनाने के बाद मेजबान टीम ने खराब रौशनी के चलते दूसरे दिन का खेल रुकने तक विंडीज के छह विकेट गिरा दिए हैं. विंडीज का स्‍कोर इस वक्‍त 137 रन हैं. वो अभी भी इंग्‍लैंड से 232 रन पीछे हैं. वेस्‍टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है.

दिन का खेल खत्‍म होने तक मैदान पर कप्‍तान जेसन होल्‍डर (Jason Holder) 24 और शेन डाउरिच 10 रन बनाकर खेल रहे थे. जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) और स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) को दो-दो विकेट मिले, जबकि जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) और क्रिस वोक्‍स एक-एक विकेट लेने में सफल रहे.

वेस्‍टइंडीज की तरफ से जोन कैम्‍पबेल ने सर्वाधिक 32 रन बनाए. इसके अलावा जर्मेन ब्‍लैकवुड 26 रनों का योगदान दिया.

इससे पहले इंग्‍लैंड की टीम ने दूसरे दिन 258/4 से आगे खेलते हुए 369 रन बनाए. 91 रन पर खेल रहे ओली पोप आज एक भी रन बनाए बिना आउट होकर पवेलियन लौट गए. मैच का आकर्षण स्‍टुअर्ट ब्रॉड रहे जिन्‍होंने नौंवे नंबर पर बल्‍लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर अपना आतिशी अर्धशतक पूरा किया. वो 62 रन बनाकर आउट हुए. केमार रोच ने चार और शेनन गेब्रियल ने दो विकेट लिए.