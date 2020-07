मैनचेस्‍टर टेस्‍ट (Manchester Test) के पांचवें और आखिरी दिन जीत की ओर आगे बढ़ रही इंग्‍लैंड की टीम (ENG vs WI) को एक बार फिर बारिश के चलते झटका लगा। पहले सेशन का खेल खत्म होने तक 399 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही विंडीज (England vs West Indies) ने पांच विकेट 85 रनों पर ही खो दिए हैं। लंच से करीब आधे घंटे पहले‍ फिर बारिश शुरू हो गई। जिसके बाद जल्‍दी लंच की घोषाणा कर दी गई। विंडीज अभी भी लक्ष्य से 315 रन दूर है। Also Read - England vs West Indies 3rd Test: '500 विकेट के क्लब' में शामिल हुए स्टुअर्ट ब्रॉड, हासिल की ये उपलब्धि

मैच में पहले ही चौथे दिन का खेल बारिश के चलते पूरी तरह से धुल गया था। इंग्‍लैंड को जीत के लिए पांच विकेट की दरकार है। वहीं, विंडीज को मैच बचाने के लिए दिन का खेल खत्‍म होने तक टिके रहना होगा।

अभी दो सत्रों का खेल बाकी है। अगर बारिश ने बाधा नहीं पहुंचाई तो इंग्‍लैंड आसानी से यह मैच अपने नाम कर लेगा। सीरीज इस वक्‍त 1-1 से बराबरी पर है। इंग्‍लैंड मैच जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्‍जा करना चाहेगा।

विंडीज ने दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 10 रनों के साथ की थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 45 के कुल स्कोर पर क्रेग ब्रेथवेट (19) को आउट कर विंडीज को तीसरा झटका दिया। इसी के साथ ब्रॉड ने टेस्ट में अपने 500 विकेट भी पूरे किए और ऐसा करने वाले वह इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले जेम्स एंडरसन ही इंग्लैंड के लिए टेस्ट में 500 विकेट ले सके थे।

विंडीज को शाई होप से उम्मीदें थीं लेकिन क्रिस वोक्स ने उन्हें ब्रॉड के हाथों कैच करा पवेलियन भेज दिया। होप ने 31 रन बनाए। वोक्स ने ही 79 के कुल स्कोर पर शारमाह ब्रूक्स (22) को आउट कर विंडीज को पांचवां झटका दिया।

रोस्टन चेज और जर्मन ब्लैकवुड इस समय क्रीज पर हैं। दोनों क्रमश: पांच और तीन रन बनाकर खेल रहे हैं।