मैनचेस्‍टर टेस्‍ट (Manchester Test) के पहले दिन उतार-चढ़ाव के बाद इंग्‍लैंड (ENG vs WI) ने चार विकेट के नुकसान पर 258 रन बना लिए हैं। ओली पोप (Ollie Pope) और अनुभवी विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने इंग्‍लैंड की लड़खड़ाती पारी को संभाला। ओली पोप अपने शतक से महज नौ रन दूर हैं जबकि बटलर 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच अबतक 132 रन की साझेदारी बन चुकी है।

वेस्‍टइंडीज की तरफ से केमार रोच (Kemar Roach) ने सर्वाधिक दो विकेट लिए। आखिरी सेशन में विंडीज को एक भी सफलता नहीं मिल सकी। मैच में कप्‍तान जेसन होल्‍डर (Jason Holder) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

इंग्‍लैंड की टीम सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स की 57 रन की पारी के बावजूद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय चार विकेट पर 122 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी लेकिन इसके बाद पोप और बटलर ने पारी को संभाल लिया। खराब रोशनी के कारण जब पहले दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया तब तक मेजबान टीम चार विकेट के नुकसान पर 258 रन बना चुकी थी।

इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले (शून्य) और रूट (17) के विकेट पहले सत्र में जबकि सत्र में बेन स्टोक्स (20) और बर्न्स के विकेट गंवाए।

पोप और बटलर ने तीसरे सत्र में प्रभावशाली बल्लेबाजी की। पोप ने कुछ आकर्षक शॉट लगाये और जेसन होल्डर पर अपने छठे चौके से अर्धशतक पूरा किया जबकि पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिये जूझ रहे बटलर ने राहकीम कोर्नवॉल के एक ओवर में दो छक्के जड़कर अपना आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने इसके बाद पिछले साल सितंबर के बाद अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया जो टेस्ट मैचों में उनका 16वां पचासा है।