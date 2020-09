England vs Australia 1st T20I in Rose Bowl, Southampton live starts at 10.30pm IST on September 4: इग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए मौजूदा समर सीजन काफी व्यस्त है. कोविड-19 महामारी के बीच इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड () द्विपक्षीय सीरीज आयोजित करने वाला पहला देश बना. इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज, आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ सफल द्विपक्षीय सीरीज आयोजित की. अब इसी कड़ी में वह 4 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करने को तैयार है.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia)के बीच 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. सीरीज के तीनों टी20 मैच एक ही ग्राउंड यानी साउथैम्प्टन के रोज बाउल में खेले जाएंगे जबकि इसके बाद वनडे सीरीज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेली जाएगी. इंग्लैंड ने विंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती जबकि टी20 में उसने आयरलैंड को मात दी वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म की.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब खेला जाएगा पहला टी20 मैच ?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 4 सितंबर, 2020 को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरज का पहला टी20 मैच साउथैम्प्टन के रोज बाउल में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड औरऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच सोनी सिक्स, सोनी सिक्स एचडी, सोनी टेन स्पोर्ट्स 1 और सोनी स्पोर्ट्स 1 एचडी चैनल पर पर देखा जा सकता है.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने बजे खेला जाएगा सीरीज का पहला टी20 मैच?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप SonyLiv एप पर देख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले लगभग 6 महीने में पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी.