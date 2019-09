मैनचेस्टर: हेडिंग्ले में शानदार जीत के बाद मेजबान इंग्लैंड ने ओल्डट्रेफोर्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए टीम का एलान करते हुए कुछ अहम बदलाव किए हैं. तेज गेंदबाज क्रैग ओवरटन ने टीम में क्रिस वोक्स की जगह ली है. ओवरटन को इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया था. इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है जिसमें स्टीव स्मिथ के अलावा तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी शामिल किया गया है.

चौथा टेस्ट खेलेंगे ओवरटन

समरसेट के तेज गेंदबाज क्रैग ओवरटर के टेस्ट करियर का ये चौथा टेस्ट होगा. इससे पहले वे मार्च 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे. इंग्लैंड ने इस चयन के साथ अपनी रणनिति में बदलाव करते हुए पेस अटैक पर ध्यान देने का संकेत दिया है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के मुताबिक ओल्डट्रेफोर्ड के हालाता छह फुट पांच इंच लंबे पेसर के लिए बहुत अनुकूल होंगे. रूट ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, “इस मैदान पर मुझे लगता है पिच थोड़ी अलग होगी. यहां उछाल कुछ ज्यादा होगा, लंबे गेंदबाज के साथ जाना एक अलग विकल्प होगा. और मुझे लगता है कि इससे हालातों के मुताबिक टीम के आक्रमण में संतुलन आएगा.”

अब ऐसा होगा इंग्लैड की गेंदबाजी आक्रमण

इस टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की टीम के पेस अटैक की अगुआई करेंगे. इसके अलावा ऑल राउंडर बेन स्टोक्स भी तेज गेंदबाज के तौर पर उपलब्ध रहेंगे. वहीं जैक लीच स्पिन अटैक संभालेंगे. ओवरटन ने 2017 के एशेज सीरीज में अपना टेस्ट करियर शुरू किया था जहां उन्होंने स्टीव स्मिथ और वर्तमान कप्तान टिम पेन को भी आउट किया था. रूट ने ओवरटन की क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया.

