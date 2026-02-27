  • Hindi
ENG vs NZ: इंग्लैंड की जीत से जगी पाकिस्तान की उम्मीदें, न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होगी राह

T20 World Cup 2026: शुक्रवार को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में 160 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए मैच कई बार पलटा, लेकिन आखिर में इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाकर जीत अपने नाम कर ली.

T20 World Cup 2026: शुक्रवार को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को बेहद रोमांचक मैच में हरा दिया. मुकाबला आखिरी ओवर तक चला और दर्शकों की धड़कनें तेज रहीं. 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन अंत में जीत हासिल कर ली. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान पर अपना सफर खत्म किया. वहीं इस नतीजे ने ग्रुप-2 के सेमीफाइनल की तस्वीर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है.

खराब शुरुआत के बाद इंग्लैंड की मजबूत वापसी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही. शुरुआती ओवरों में ही टीम को दो बड़े झटके लग गए और दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए. कप्तान भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके, जिससे टीम दबाव में आ गई. इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी संभाली और धीरे-धीरे रन जोड़ते हुए पारी को आगे बढ़ाया. हैरी ब्रुक और टॉम बैंटन ने साझेदारी कर टीम को संभाला. हालांकि आखिरी ओवरों में मुकाबला फिर फंस गया था, लेकिन विल जैक्स और युवा रेहान अहमद ने समझदारी दिखाते हुए टीम को जीत दिला दी.

न्यूजीलैंड ने बनाया सम्मानजनक स्कोर

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत तेज रही और शुरुआती बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बनाए. फिन एलेन और टिम सीफर्ट ने पावरप्ले में तेजी से रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. लेकिन मध्य ओवरों में इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और लगातार विकेट लेकर दबाव बना दिया. कई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. आखिर में ग्लेन फिलिप्स ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए उपयोगी रन बनाए और टीम को 20 ओवरों में 159 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

आखिरी ओवर ने बदला मैच का पूरा खेल

इंग्लैंड की पारी में कई बार ऐसा लगा कि मैच न्यूजीलैंड के हाथ में चला जाएगा. विकेट गिरने और बढ़ते रन रेट के कारण दबाव साफ दिखाई दे रहा था. अंतिम ओवर में जीत के लिए जरूरी रन आसान नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने संयम बनाए रखा. सही समय पर बड़े शॉट लगाए गए और समझदारी से रन दौड़े गए. यही वजह रही कि टीम ने आखिरी गेंदों में मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत ने टूर्नामेंट में रोमांच को और बढ़ा दिया.

पाकिस्तान के लिए खुला सेमीफाइनल का रास्ता

इंग्लैंड की जीत का असर सिर्फ इस मैच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका फायदा पाकिस्तान को भी मिला है. अब सेमीफाइनल की दौड़ और ज्यादा रोमांचक हो गई है. इंग्लैंड पहले ही ग्रुप से आगे पहुंच चुका है, इसलिए दूसरी टीम के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है. पाकिस्तान को अब अपने अगले मैच में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा. अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है, तो बेहतर नेट रन रेट के आधार पर वह न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर अंतिम चार में जगह बना सकती है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

