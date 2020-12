ICC Rankings: T20 रैंकिग में नंबर वन बना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को पहले पायदान से हटाया

साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज में 3-0 से पीटने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम को आईसीसी रैंकिंग (ICC T20 Rankings) में नंबर 1 बनने का शानदार इनाम मिल गया. इंग्लैंड से पहले यहां ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था और इंग्लैंड इस सीरीज से पहले दूसरे स्थान पर था. Also Read - Rohit Sharma की चोट को लेकर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, VVS Laxman ने भी जताई हैरानी

साउथ अफ्रीका को 3-0 से रौंदने से पहले इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सितंबर में 2-1 से अपने घर में मात दी थी. इंग्लिश टीम ने साउथ अफ्रीका का क्लीन स्वीप कर अपने रेटिंग अंकों को 275 तक पहुंचा दिया है. इतने ही रेटिंग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के भी हैं. Also Read - Ravindra Jadeja की जुझारू पारी के बाद Troll हुए Sanjay Manjrekar, बनाई 150 रन की साझेदारी

🔝 of the rankings! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Also Read - Australia vs India, 3rd ODI: अर्धशतक जड़ने के बाद बोले हार्दिक- आज गेंदबाजी नहीं करूंगा

England's clean sweep of South Africa has put them above Australia in the @MRFWorldwide ICC T20I Team Rankings 👏🎉 pic.twitter.com/sN7ZyU9xw5

— ICC (@ICC) December 1, 2020