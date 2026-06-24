FIFA World Cup 2026: घाना के डिफेंस ने इंग्लैंड को किया हक्का-बक्का, 0-0 से ड्रॉ खेलकर नॉकआउट में किसके क्या समीकरण!

दोनों ही टीमों को अब अपने आखिरी मैच में पनामा और क्रोएशिया का सामना करना है और अगर दोनों ही यहां वह मैच में ड्रॉ खेल लेती हैं तो दोनों को नॉकाउट में पहुंचने का मौका मिल जाएगा.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 24, 2026, 3:56 PM IST
ENG vs Ghana
इंग्लैंड और घाना के खिलाड़ी मैच में संघर्ष के दौरान (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • इंग्लैंड ने घाना पर कई बार अटैक के मौके बनाए लेकिन नहीं कर पाया गोल
  • ग्रुप स्टेज में दोनों ही टीमों के पास 2-2 मैच खेलने के बाद 4-4 अंक हैं
  • दोनों टीमें अपने-अपने आखिरी ग्रुप मैच भी ड्रॉ खेलीं तो नॉआउट में एंट्री पक्की
  • इंग्लैंड को आखिरी ग्रुप मैच में पनामा तो वहीं घाना की क्रोएशिया से भिड़ंत

फीफा वर्ल्ड कप में बुधवार (भारतीय समयानुसार) इंग्लैंड और घाना के बीच कड़े संघर्ष वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई. ग्रुप L के इस मैच में घाना का डिफेंस दमदार था, जिसने खेल के जानकारों को हैरान कर दिया. इस टीम ने इंग्लैंड को पूरे मैच में गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. इंग्लैंड ने कई बार इस मैच में हावी होने की कोशिशें की थीं लेकिन घाना ने उसे किसी भी मौके पर कामयाब नहीं होने दिया.

इंग्लैंड ने मैच में पहला बड़ा मौका 13वें मिनट में बनाया, जब डेक्लान राइस की लंबी दूरी की फ्री-किक गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई. इसके बाद इंग्लैंड ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जॉर्डन अयू और रीस जेम्स की टक्कर के कारण खेल कुछ देर के लिए रुक गया. इसके बाद में हुए हाइड्रेशन ब्रेक ने भी मैच की लय को प्रभावित किया, जिससे इंग्लैंड की बढ़त बनाने की कोशिशों की रफ्तार धीमी पड़ गई.

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पहले हाफ में जूड बेलिंगहैम का एक शॉट घाना के दो डिफेंडर ने ब्लॉक किया. वहीं, राइस ने नोनी मडुके के क्रॉस पर हेडर लगाया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली. हाफ टाइम से ठीक पहले कप्तान हैरी केन के पास गोल करने का अच्छा मौका था, लेकिन वह भी घाना के मजबूत डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे.

दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने और तेजी से हमले किए. इलियट एंडरसन का करीब से लगाया गया हेडर ब्लॉक हो गया, जबकि एंथनी गॉर्डन के शॉट को घाना के गोलकीपर बेंजामिन असारे ने शानदार तरीके से बचा लिया. हैरी केन ने भी एक लो शॉट लगाकर गोल करने की कोशिश की, लेकिन असारे ने फिर से बेहतरीन बचाव किया.

हालांकि, घाना सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहा. टीम ने जवाबी हमलों के जरिए इंग्लैंड के डिफेंस को भी परखा. मैच खत्म होने से करीब दस मिनट पहले घाना के पास गोल करने का शानदार मौका था. अब्दुल फतावु गोल की ओर बढ़े, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड और डिफेंडर एजरी कोंसा ने मिलकर अब्दुल की कोशिश को नाकाम कर दिया. इसके बाद एंटोनी सेमेन्यो भी गोल करने से चूक गए.

मैच के अंतिम मिनटों में इंग्लैंड ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी. बुकायो साका के मैदान पर आने के बाद टीम के हमले और तेज हुए. मॉर्गन ओ’रेली के शानदार क्रॉस पर हैरी केन को मौका मिला, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार के ऊपर चला गया. इंजरी टाइम में मार्क गुएही का हेडर भी लक्ष्य से चूक गया.

अंत में दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा. इस ड्रॉ के बाद ग्रुप एल में इंग्लैंड और घाना की स्थिति मजबूत हो गई है. दोनों टीमें अपने आखिरी ग्रुप मैच में क्रमशः पनामा और क्रोएशिया का सामना करेंगी. इन मुकाबलों में सिर्फ एक अंक हासिल करने पर भी दोनों टीमों का राउंड ऑफ 32 में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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