हाल ही में एक सूचना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि इंग्लैंड के क्रिकेटर मोईन अली (Moeen Ali) ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) से अपनी जर्सी से शराब के ब्रैंड का लोगो हटाने की अपील की है. हालांकि इसके बाद सीएसके ने इसका खंडन कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर मोईन अली ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन (Taslima Nasreen) को क्रिकेटर मोईन अली (Moeen Ali) पर विवादित ट्वीट करना भारी पड़ गया है. Also Read - Chennai Super Kings ने कर दिया साफ, Moeen Ali ने नहीं की शराब के ब्रैंड का LOGO हटाने की गुजारिश

तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया था, “अगर मोईन अली क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो वो शायद आईएसआईएस जॉइन करने सीरिया जा चुके होते.” Also Read - IPL 2021: मोइन अली की अपील पर CSK ने जर्सी से हटाया शराब के ब्रांड का लोगो

हालांकि चौतरफा आलोचना के बाद तस्लीमा नसरीन ने एक ट्वीट में लिखा, “नफरती लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोइन अली पर मेरा ट्वीट मजाकिया अंदाज में किया गया था, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए इसे मुद्दा बनाया गया. क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को सेकुलर बनाने की कोशिश करते हुए कट्टरता का विरोध करती हूं. मानव सभ्यता की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि महिलाओं के समर्थक वामपंथी भी महिला विरोधी इस्लामिक लोगों का समर्थन करते हैं.”

Haters know very well that my Moeen Ali tweet was sarcastic. But they made that an issue to humiliate me because I try to secularize Muslim society & I oppose Islamic fanaticism. One of the greatest tragedies of humankind is pro-women leftists support anti-women Islamists.

