नई दिल्लीः एशेज सीरीज के पहले मैच में में कमजोर दिख रही इंग्लैंड ने बाकी के मैचों में शानदार खेल दिखाया और दो मैच जीतकर सीरीज को ड्रा कराने में सफलता पाई. एशेज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पांचवां मैच इंग्लैंड के कोच के तौर पर ट्रेवर बेलिस का आखिरी मैच था. कप्तान जो रूट और टीम ने कोच को विदाई में जीत का तोहफा देने पर खुशी जाहिर की.

एशेज के अंतिम मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच बेलिस ने सभी खिलाड़ियो से बात भी की. उन्होंने कहा कि आप लोगों मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर आप लोगों से दोस्ती रखना चाहूंगा. ट्रेवर बेलिस की ही कोचिंग में इंग्लैंड पहली बार विश्व कप विजेता बना. उसने 2019 के विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था.

🗣 “The friendships I hope I’ve got for the rest of my life. It’s been a fantastic experience. I have thoroughly enjoyed my time here. The cricket has been an absolute bonus”

🎥 Watch head coach Trevor Bayliss’ goodbye team-talk after his final match in charge pic.twitter.com/H9DLUszdK0

— England Cricket (@englandcricket) September 16, 2019