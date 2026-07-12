FIFA World Cup: क्वार्टर फाइनल में जीत मिली मगर खेल नहीं भाया, इंग्लैंड के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं कोच ट्यूशेल

FIFA World Cup: इंग्लैंड की टीम ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया, और सेमीफाइनल में जगह बना ली. मगर टीम के प्रदर्शन से कोच अभी भी नाराज हैं.

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इंग्लैंड टीम में और सुधार चाहते हैं कोच. (Photo/IANS)

इंग्लैंड ने जीता क्वार्टर फाइनल मैच

नॉर्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

टीम के मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल फिर भी नाराज

खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं

FIFA World Cup: फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को हराकर सेमीफाइनल का टिकट तो हासिल कर लिया, लेकिन इस जीत के बावजूद मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल पूरी तरह खुश नजर नहीं आए. मुकाबले के बाद उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीम ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन जिस स्तर के खेल की उनसे उम्मीद थी, वह मैदान पर देखने को नहीं मिला. ट्यूशेल का मानना है कि अगर इंग्लैंड को खिताब जीतना है, तो सेमीफाइनल में इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

प्रदर्शन से खुश नहीं कोच

कोच के अनुसार, इंग्लैंड ने कई गलतियां कीं और जीत में किस्मत का भी बड़ा साथ मिला. मैच की शुरुआत में नॉर्वे ने शानदार खेल दिखाया. पहले हाफ में एंड्रियास शेल्डरुप ने गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई. हालांकि, इंग्लैंड के स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहम ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में शानदार गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में एक और शानदार गोल करते हुए इंग्लैंड को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. इंग्लैंड ने चौथी बार विश्व कप के अंतिम चार में जगह बनाई है. मैच के बाद ट्यूशेल ने कहा कि टीम ने खुद ही अपने लिए मुश्किलें पैदा कीं. उन्होंने कहा, “सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं. खिलाड़ियों में मेहनत और जज्बे की कमी नहीं थी, लेकिन हमने कई तकनीकी गलतियां कीं. हमारा खेल काफी धीमा था और हम पूरे मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके.”

टीम को किया आगाह

उन्होंने आगे कहा, “हमने लापरवाही दिखाई और कई बार ऐसा लगा कि हम किस्मत के भरोसे खेल रहे हैं. इस बार हम जीत गए, पर आगे ऐसा खेलकर जीतना आसान नहीं होगा. हमें हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.” टीम के प्रदर्शन के बारे में ट्यूशेल की बातों से बेलिंगहम थोड़े नाराज दिखे. जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा, हां, ठीक है, जो भी हो.” मैच में दो गोल करने वाले बेलिंगहम ने आगे कहा, “वहां खेलना मुश्किल होता है. यह एक कठिन चुनौती होती है. सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसी वजह से मेरी सोच और तारीफ उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने वहां अच्छा खेल दिखाया.”

कप्तान भी कोच से सहमत

हालांकि, ट्यूशेल टीम के मैच के प्रदर्शन से खुश नहीं थे, लेकिन कप्तान हैरी केन का मानना ​​है कि टीम इसे सुधार के लिए प्रेरणा के तौर पर ले सकती है. उन्होंने कहा, “उन्होंने अभी चेंजिंग रूम में कहा कि बहुत-बहुत बधाई, हमें इसका मजा लेना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं. एक तरह से यह अच्छी बात है. अगर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हैं और जानते हैं कि हम अभी भी बेहतर हो सकते हैं. और खेल को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, तो हमें इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए. हम बॉल पजेशन के मामले में और बेहतर हो सकते हैं. आगे कुछ बड़े मैच हैं.” (इनपुट: आईएएनएस)