रविवार को इंग्लैंड की फुटबॉल टीम अपने पहले यूरो कप (Euro Cup 2020) खिताब की जीत के बेहद करीब थी. मैच में फुल टाइम के बाद उसका स्कोर 1-1 से बराबर था लेकिन पेनल्टी शूट आउट में बाजी उसके हाथ से निकल गई और उसे इस मैच में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 (CWC 2019) में अपनी हार याद आ गई और उन्होंने यूरो कप के बहाने इंग्लैंड से यहां मजे लिए हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर स्कॉट स्टायरिस (Scott Styris) और ऑलराउंडर जिम्मी नीशम (Jimmy Neesham) ने अपने अंदाज में ही इंग्लैंड की इस हार पर चुटकी ली है. उन्होंने यहां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में उसकी जीत पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है.

बता दें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में मैच का फैसला कुछ अलग अंदाज में हुआ था. तब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने मैच टाइ होने के बाद सुपरओवर भी टाइ खेला था और ज्यादा बाउंड्री के दम पर इंग्लैंड को खिताब का विजेता घोषित किया गया था. इसके बाद आईसीसी के इस नियम पर जानकारों ने खूब हैरानी जताई थी. इसके बाद आईसीसी ने अब सुपर ओवर टाइ होने के नियम में बदलाव किया है. अब पहला सुपर ओवर टाइ होने के बाद दूसरा सुपरओवर फेंकने का नियम लाया गया है.

हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभी भी इस हार को नहीं भुला पाए हैं. उन्होंने यूरो कप में इंग्लैंड की हार पर अपनी वर्ल्ड कप हार का दुख जताते हुए इंग्लैंड से मजे लिए हैं. स्कॉट स्टायरिस (Scott Styris) ने ट्वीट करते लिखा, ‘मुझे समझ नहीं आता….. इंग्लैंड को ज्यादा कॉर्नर मिले थे…. वे ही चैंपियन हैं.’

I don't understand…. England had more corners …. they are the champions! #Stillsalty

वहीं कीवी ऑलराउंडर जिम्मी नीशम (Jimmy Neesham) ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यहां पेनल्टी शूटआउट क्यों है और उसे विजेता क्यों नहीं बनाया जा रहा, जिसने ज्यादा पास किए हों.’ हैशटैग जोकिंग जिम्मी ने इसके साथ हंसता हुआ लाफ्टर वाला इमोझी भी शेयर किया है.

Why is it a penalty shootout and not just whoever made the most passes wins? 👀 #joking 😂

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 11, 2021