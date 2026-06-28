FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप एल (Group L) के एक बेहद अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने अपनी बादशाहत साबित की है. न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराकर न केवल मैच जीता, बल्कि अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए शान से राउंड ऑफ 32 यानि नॉकआउट स्टेज में पहुंच गई है. इस बड़ी जीत से इंग्लैंड के फैंस में जबरदस्त उत्साह है.
घाना के खिलाफ पिछला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस टुखेल इस मैच में पूरी तैयारी के साथ उतरे थे. उन्होंने शुरुआती एकादश (Starting XI) में पांच बड़े बदलाव किए. बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड और मॉर्गन रोजर्स को पहली बार इस वर्ल्ड कप में शुरुआत से खेलने का मौका मिला. पहले हाफ में रैशफोर्ड ने गोल करने के कई शानदार मौके बनाए, लेकिन पनामा के मजबूत डिफेंस और गोलकीपर ऑरलैंडो मॉस्केरा की मुस्तैदी के कारण इंग्लैंड पहले हाफ में कोई गोल नहीं दाग सका.
दूसरे हाफ में मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपने खेल की रफ्तार बढ़ा दी. पनामा के डिफेंस पर लगातार हमले करने का फायदा इंग्लैंड को मैच के 62वें मिनट में मिला. स्टार खिलाड़ी बुकायो साका ने कॉर्नर से एक बेहद सटीक और खूबसूरत पास दिया. डी-एरिया में मौजूद जूड बेलिंगहम ने कोई गलती नहीं की और एक बेहतरीन वॉली शॉट मारकर गेंद को नेट में डाल दिया. इस शानदार गोल के साथ ही इंग्लैंड ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली. ये बेलिंगहम का इस टूर्नामेंट में दूसरा गोल था.
अभी पनामा की टीम पहले गोल के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि ठीक पांच मिनट बाद इंग्लैंड ने उन पर दूसरा बड़ा वार कर दिया. मैच के 67वें मिनट में इंग्लैंड के कप्तान और भरोसेमंद स्ट्राइकर हैरी केन ने हवा में उछलकर एक लाजवाब हेडर लगाया. गेंद सीधे गोलकीपर को छकाते हुए गोल पोस्ट के अंदर चली गई और स्कोर 2-0 हो गया. इस गोल ने पनामा की वापसी की रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया.
दो गोल से पिछड़ने के बाद पनामा ने मैच में वापसी के लिए कुछ अच्छे मूव्स बनाए. जोस लुइस रोड्रिगेज ने एक बेहद पावरफुल शॉट मारा, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने शानदार डाइव लगाकर इसे रोक लिया. मैच के आखिरी पलों में जोस फर्जार्डो ने गेंद को गोल में डाल भी दिया था, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से रेफरी ने इसे अमान्य करार दिया. इस हार के साथ ही पनामा पूरे टूर्नामेंट में एक भी अंक हासिल नहीं कर सकी और उसका सफर यहीं समाप्त हो गया.
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