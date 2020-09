England vs Australia 3rd ODI in Old Trafford, Manchester live starts at 5.30pm IST: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच बुधवार को खेला जाएगा. दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. ऐसे में तीसरा वनडे निर्णायक हो गया है. इस वनडे को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी. Also Read - ENG vs AUS Live Streaming 1st ODI: जानें, टी20 के बाद अब वनडे में कब और कहां भिड़ेंगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें

दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 231 रन का बखूबी बचाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 207 रन पर ढेर कर दिया. इयोन मोर्गन ने बतौर कप्तान इस वनडे में 100वीं इटरनेशनल मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था. वह ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बने थे.

Here’s all you need to know about England vs Australia 3rd ODI:

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच बुधवार (16 सितंबर 2020) को खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे कितने बजे खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार शाम 5 : 30 (5: 30 pm IST) से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच में कितने बजे टॉस होगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 5 :00 (5 :00 pm IST) बजे होगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Six और Sony Six HD पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच की live streaming आप SonyLIV appपर देख सकते हैं.