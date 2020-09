इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) की कप्तानी वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में मंगलवार को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलियाई टीम (ENG vs AUS) के खिलाफ ‘क्लीनस्वीप’ के इरादे से मैदान में उतरेगी. सीरीज में मेजबान टीम 2-0 से आगे है. ऐसे में उसकी कोशिश अंतिम मुकाबले को जीतकर आगामी वनडे सीरीज में जाने की होगी. Also Read - England vs Australia 3rd T20 Probable XI: इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलियाई टीम में होगा ये बदलाव, जानिए संभावित इलेवन

England vs Australia 2nd T20: एरोन फिंच के टी20 में 9 हजार रन पूरे, बने दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज Also Read - टी20 क्रिकेट में बड़ा बदलाव चाहते हैं शेन वार्न, हर गेंदबाज को मिले ये विशेष अधिकार

हालांकि इंग्लैंड को उस समय तगड़ा झटका लगा जब ये खबर आई कि दूसरे मैच के हीरो रहे जोस बटलर (Jos Buttler) तीसरे और अंतिम टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे. बटलर पारिवारिक कारणों की वजह से अंतिम टी20 से बाहर हो गए हैं. Also Read - England vs Australia 2nd T20: एरोन फिंच के टी20 में 9 हजार रन पूरे, बने दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

ENG vs AUS, 2nd T20I: जोस बटलर के धमाके से इंग्‍लैंड ने जीती सीरीज, बनी नंबर-1 टीम

दूसरी ओर, एरोन फिंच (Aaron Finch) की अगुआई वाली कंगारू टीम के लिए ये मुकाबला साख की लड़ाई वाला बन गया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले लगभग 6 महीने में पहली बार कोई इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है. ऐसे में कोरानाकाल (COVID-19 Pandemic) में उसकी नजर पहली जीत दर्ज करने पर होगी.

Here’s all you need to know about Australia vs England 3rd T20 International:

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टी20 मैच मंगलवार (8 सितंबर 2020) को खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच साउथैम्प्टन के एजेस बाउल में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच कितने बजे खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 10 : 30 (10 : 30 pm IST) से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच में कितने बजे टॉस होगा?

इंग्लैंड और और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मैच में टॉस भारतीय समयानुसार रात 10:00 (10:00 pm IST) पर होगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Six HD और Sony Six channels पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंग्लैड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच की live streaming आप Sony Liv website, एप और airtel stream पर देख सकते हैं.

दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने जोस बटलर के नाबाद 77 रन के दम पर ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पराजित किया जबकि पहले मैच में मेजबान टीम ने 2 रन से जीत दर्ज की थी. टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.