England vs Australia 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में मेजबान इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर आईसीसी रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. इंग्लैंड की ओर से रखे गए 146 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम ने 3 गेंद बाकी रहते 5 विकेट पर जीत दर्ज कर ली. तीसरा मैच हारने के बावजूद इंग्लैंड की टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

कंगारू टीम की ओर से कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) और मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) ने 39-39 रन बनाए जबकि मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) ने 26 रन की पारी खेली. एश्टन एगर 16 रन पर नाबाद लौटे वहीं मैथ्यू वेड (Mathew Wade) 14 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने 21 रन देकर तीन विकेट लिए.

दूसरा टी20 मैच हारने के बाद दूसरे नंबर पर फिसल गया था ऑस्ट्रेलिया

सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर फिसल गई थी.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. इंग्लैंड की ओर से उसके नियमित कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) इस मैच में नहीं खेल रहे थे. उनकी जगह मोइन अली ने कप्तानी की. पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद इंग्लैंड ने ओपनर जॉनी बेयरस्टो के 55 रन की बदौलत 6 विकेट पर 145 रन बनाए.

जो डेनली ने इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक 29 रन बनाए

जो डेनली 29 जबकि मोइन अली (Moeen Ali) 23 रन बनाकर आउट हुए. डेविड मलान ने 21 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से लेग स्पिनर एडम जांपा ने 2 जबकि मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, केन रिचर्डसन और एगर ने एक एक विकेट चटकाए.

जीत के बाद कंगारू कप्तान ने ली राहत की सांस

मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच नने राहत की सांस ली. फिंच ने कहा कि जिस प्रकार हम पहला मैच जीतने के कगार पर पहुंचने के बाद हारे उससे तीसरे मैच में जीत ने हमें काफी राहत दी है. दोनों टीमों के बीच अब 3 मैचों की वनडे सीरीज शुक्रवार से मैनचेस्टर में खेली जाएगी.