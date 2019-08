लीड्स: मार्नस लाबुशेन (80) शतक बनाने से चूक गये लेकिन उनकी दमदार पारी की मदद से आस्ट्रेलिया ने तीसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को लंच तक इंग्लैंड के खिलाफ मैच पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली. पहली पारी में 74 रन की शानदार पारी खेलने वाले लाबुशेन ने दूसरी पारी में 80 रन बनाये. आस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 246 रन पर सिमटी. श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर दूसरी पारी में मैदान पर उतरने वाले लाबुशेन की यह लगातार तीसरी अर्धशतकीय पारी है.

England have reached the interval 11/0, needing a further 348 runs to keep their #Ashes dream alive.

Is there any hope for the hosts?

