बर्मिघम: मेजबान इंग्लैंड क्रिकेट टीम एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर आस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को अपनी पहली पारी में 374 रनों पर ऑलआउट हो गई और उसे 90 रनों की बढ़त हासिल हुई. आस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 284 रन बनाए हैं. इंग्लैंड ने तीसरे दिन की शुरुआत चार विकेट के नुकसान पर 267 रनों के साथ की थी और उसने लंच तक आठ विकेट के नुकसान पर 328 रन बना लिए थे. लंच के बाद टीम 46 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

England are bowled out for 374.

They lead Australia by 90 runs.

Game on!#Ashes pic.twitter.com/stBcHJI9Lh

