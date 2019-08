बर्मिघम: आस्ट्रेलिया ने एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को लंच के बाद अपनी दूसरी पारी में चार विकेट पर 237 रन बना लिए हैं. आस्ट्रेलिया को अब तक 147 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है. आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे. वहीं, इंग्लैंड ने पहली पारी में 374 रनों का स्कोर खड़ा किया था.

लंच के समय तक स्टीवन स्मिथ 98 और मैथ्यू वेड 15 रन बनाकर नाबाद रहे. लंच के बाद पहले ओव में स्मिथ ने चौका जड़कर लगातार दूसरा शतक पूरा किया. इसमें उनके 10 चौके शामिल हैं. वेड ने 17 गेंदों पर तीन चौके जड़े हैं. इससे पहले, आस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर तीन विकेट पर 124 रनों से आगे खेलना शुरू किया. स्मिथ ने 46 और ट्रेविस हेड ने अपनी पारी को 21 रन से आगे बढ़ाया. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की.

