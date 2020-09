Live Streaming ENG vs AUS 1st ODI: टी-20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम अब 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया (Engalnd vs Australia) के खिलाफ भिड़ेगी. एरोन फिंच (Aaron Finch) की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरा और अंतिम टी20 मैच जीतकर खुद को ‘क्लीनस्वीप’ से बचा लिया. हालांकि वनडे सीरीज बेहद रोमांचक होगी क्योंकि दोनों टीमों में कई खिलाड़ी पहली बार इस दौरे पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं. Also Read - IPL 2020 Delhi Capitals Preview: चार बार प्‍लेऑफ में पहुंचने के बावजूद दिल्‍ली को आज भी है पहले खिताब का इंतजार

मेजबान इंग्लैंड के लिए अच्छी बात ये है कि चोट के कारण टीम20 सीरीज से बाहर हुए उसके चोटिल ओपनर जेसर रॉय (Jason Roy) अब पूरी तरह फिट हैं और पहले वनडे में चयन के लिए उपलब्ध होंगे. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर करने के इरादे से वनडे सीरीज में उतरेगी.

England vs Australia ODI Series Live Streaming When and Where to Watch in hindi?

Here's all you need to know about England vs Australia 1st ODI:

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच शुक्रवार (11 सितंबर 2020) को खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कितने बजे खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे भारतीय समयानुसार शाम 5 : 30 (5: 30 pm IST) से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में कितने बजे टॉस होगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 5 :00 (5 :00 pm IST) बजे होगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे का लाइव टेलीकास्ट Sony Six और Sony Six HD पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की live streaming आप SonyLIV appपर देख सकते हैं.