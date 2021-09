भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पूर्व क्रिकेटर और प्रतिष्ठित कोच वासु परांजपे (Vasudev Paranjape) के सम्मान में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के शुरूआती दिन बाजुओं पर पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे जिनका इस हफ्ते के शुरू में मुंबई में निधन हो गया था।Also Read - India vs England: एक बार फिर टीम इंडिया ने की अश्विन की अनदेखी, ट्विटर पर भड़के फैंस

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने काली पट्टी पहने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ एक फोटो के साथ ट्वीट किया, ‘‘भारतीय क्रिकेट टीम वासुदेव परांजपे के सम्मान में आज काली पट्टी बांधकर खेल रही है। ’’ Also Read - IND vs ENG: विराट को बताना चाहता हूं कि हमारे लिए उसकी विकेट के क्‍या मायने हैं: जेम्‍स एंडरसन

The Indian Cricket Team is sporting black armbands today to honour the demise of Shri Vasudev Paranjape.#TeamIndia pic.twitter.com/9pEd2ZB8ol — BCCI (@BCCI) September 2, 2021

Also Read - India vs England 4th Test: विराट ने रवि शास्‍त्री से रिश्‍तों को लेकर खुलकर रखी अपनी बात, बोले- हम दोनों...

परांजपे (82 वर्ष) का 30 अगस्त को मुंबई में मातुंगा में उनके निवास पर निधन हो गया था। उनके परिवार में पत्नी और बेटा जतिन है जो पूर्व चयनकर्ता और पूर्व भारतीय खिलाड़ी है।

उनके बेटे जतिन परांजपे (Jatin Paranjape) ने ट्विटर के जरिए अपने पिता के सम्मान में किए गए इस कार्य के लिए बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, “परांजपे परिवार इस भाव से बहुत प्रभावित है।”

दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) समेत कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों सहित क्रिकेट बोर्ड ने परांजपे निधन पर शोक व्यक्त किया था।