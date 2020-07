England vs Ireland 2020, 1st ODI: ऑलराउंडर डेविड विले (David Willey) के करियर बेस्ट गेंदबाजी और सैम बिलिंग्स (Sam Billings) के नाबाद अर्धशतक के दम पर इंग्लैंड (England vs Ireland) ने कोरोनाकाल (Coronavirus Pandemic) में खेले गए पहले वनडे मैच में आयरलैंड (Ireland) को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. Also Read - इंग्लैंड के खिलाड़ियों का आईपीएल 2019 में खेलना विश्व कप योजना का हिस्सा था: मोर्गन

इंग्लैंड के सामने 173 रन का था लक्ष्य

साउथैम्प्टन के रोज बाउल (The Rose Bowl,Southampton) में गुरुवार को खेले गए इस मैच में मेहमान आयरलैंड की ओर से रखे गए 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान इंग्लैंड की टीम ने 27.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली.

आयरलैंड की ओर से डेब्यूटेंट कुर्टिस कैंफर ने सर्वाधिक 59 रन बनाए

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. आयरलैंड की पूरी टीम 44.4 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई. उसकी ओर से डेब्यूटेंट कुर्टिस कैंफर (Curtis Campher) ने नाबाद 59 रन की पारी खेली. कैंफर ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 118 गेंदों पर 4 चौके लगाए. एंडी मैक्ब्रायन ने 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 40 रन का योगदान दिया. आयरलैंड के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

डेविड विले ने 5 विकेट लिए

इंग्लैंड की ओर से डेविड विले ने 30 रन देकर 5 विकेट चटकाए जबकि साकिब महमूद के खाते में 2 विकेट गए.

बिलिंग्स ने 11 चौकों की मदद से 67 रन बनाए

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 59 रन के कुल योग पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद बिलिंग्स और कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने पारी को संभाला और दोनों ने 5वें विकेट के लिए नाबाद 96 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई. बिलिंग्स ने 54 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए जबकि मोर्गन ने 40 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 36 रन की पारी खेली.

जेम्स विंस 21 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए वहीं ओपनर जेसन रॉय ने 22 गेंदों पर 24 रन की पारी खेली जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था. डेविड विले को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया. सीरीज का दूसरा वनडे 4 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा.