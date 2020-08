England vs Ireland 2nd ODI : विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) की अर्धशतकीय पारी के बूते इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में आयरलैंड (England vs Ireland) को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. आयरलैंड की ओर से रखे गए 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान इंग्लैंड ने 32.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए. बेयरस्टो को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. Also Read - भारत में होने वाले 2023 विश्व कप में मददगार साबित होगा IPL का अनुभव: बिलिंग्स

साउथैम्प्टन (Southampton) में शनिवार को खेले गए दूसरे वनडे में मेहमान आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आयरलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 212 रन बनाए. आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 91 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद पहले वनडे के हीरो रहे कुर्टिस कैंफर (Curtis Campher) ने फिर एक बार 'संकटमोचक' का काम किया और लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया.

कुर्टिंस ने 87 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 68 रन की पारी खेली. उन्होंने पहले वनडे में भी 59 रन बनाए थे. कुर्टिस ने दूसरे वनडे में सिमी सिंह (25) के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 60 रन जोड़े जबकि एंड्रयू मैक्ब्रायन (24) के साथ उन्होंने 56 रन की साझेदारी की. हैरी टेक्टर ने 28 जबकि विकेटकीपर लोरकन टकर ने 21 रन का योगदान दिया. कप्तान एंड्रयू बालबिर्नी (Andrews Balbirnie) 15 रन बनाकर आउट हुए.

आदिल राशिद ने झटके 3 विकेट

इंग्लैंड की ओर से अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने सबसे अधिक 3 जबकि डेविड विले और साकिब महमूद ने 2 -2 विकेट चटकाए. एक विकेट जेम्स विंस के खाते में गया.

82 रन बनाकर आउट हुए जॉनी बेयरस्टो

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी की तीसरी गेंद पर ओपनर जेसन रॉय (Jason Roy) खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए. इसके बाद बेयरस्टो ने विंस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़े. विंस 16 रन बनाकर आउट हुए. टॉम बैंटम भी कुछ खास नहीं कर पाए और वह 15 रन बनाकर चलते बने. बेयरस्टो ने सैम बिलिंग्स (46) के साथ 33 रन की साझेदारी की. बेयरस्टो ने अपनी 82 रनी की पारी में 41 गेंदों पर 14 चौके और दो छक्के लगाए.

सैम बिलिंग्स और डेविड विली ने नाबाद 79 रन जोड़े

सैम बिलिंग्स (Sam Billings) ने डेविड विली (47 ) के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए नाबाद 79 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई. आयरलैंड की ओर से जोश लिटिल ने तीन जबकि कैंफर ने दो विकेट चटकाए. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच इसी मैदान पर मंगलवार को खेला जाएगा.