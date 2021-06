England vs New Zealand, 1st Test, Day 4: न्यूजीलैंड ने लॉडर्स स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते इंग्लैंड पर 165 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. अपनी पहली पारी में 378 रन बनाने के बाद कीवी टीम ने चौथे दिन मेजबान टीम को 275 रनों पर सीमित कर दिया और पहली पारी के आधार पर 103 रनों की लीड ली. फिर मेहमान टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 62 रन बनाकर 165 रनों की मजबूत लीड ले ली है. Also Read - ENG vs NZ- हमने जीत की नींव रखने की कोशिश की थी लेकिन कर न सके: Joe Root

दिन का खेल खत्म होने तक टॉम लाथम नाबाद (30 रन,73 गेंद, 3 चौके) और नाइटवॉचमैन नील वेगनर (नाबाद 2) अविजित लौटे. कीवी टीम ने पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाने वाले डेवोन कॉन्वे (23 रन, 64 गेंद, 2 चौके) और कप्तान केन विलियम्सन (1) के विकेट गंवाए हैं. विलियमसन को ओली रोबिंसन ने आउट किया जबकि कॉन्वे को भी रोबिंसन ने ही पवेलियन लौटाया. Also Read - ओली रॉबिन्‍स के निलंबन पर Ravichandran Ashwin ने दी प्रतिक्रिया, Wasim Jaffer बोले- शुक्र है मैंने...

इससे पहले, अनुभवी पेस बॉलर टिम साउदी छह विकेटों के दम पर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड की पहली परी 275 रनों पर समेट दी. साउदी ने अपने करियर में 12वीं बार पांच या उससे अधिक विकेट लेते हुए अपनी टीम को पहली पारी की तुलना में 103 रनों की लीड दिलाई.

साउदी ने 43 रन देकर छह विकेट लिए. लॉडर्स में उनका यह दूसरा फाइव विकेट हाउल है. इंग्लैंड के लिए रोरी बर्न्‍स ने 132 रनों की पारी खेली. बर्न्‍स ने आठ घंटे बल्लेबाजी करते हुए 297 गेंदों का सामना किया और 16 चौके तथा एक छक्का लगाया. कप्तान जोए रूट और ओली रोबिंसन ने 42-42 रनों की पारी खेली. कीवी टीम की ओर से काएल जेमीसन ने भी तीन विकेट लिए. वेगनर ने एक सफलता हासिल की.