England vs New Zealand, 1st Test: न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड (England) के बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) ने इतिहास रच दिया है. कॉन्वे का यह डेब्यू टेस्ट मैच है, जिसकी पहली पारी में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा. इसके बाद दूसरी इनिंग में उन्होंने 23 रन बनाए. इस तरह डेवोन कॉन्वे ने पहले टेस्ट में कुल 223 रन बनाए. इसी के साथ डेवोन कॉन्वे पदार्पण टेस्ट मैच में बतौर ओपनर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. Also Read - England vs New Zealand, 1st Test, Day 4: Rory Burns ने जड़ा शतक, न्यूजीलैंड ने बनाई मजबूत लीड

डेवोन कॉन्वे से पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज केप्लर वेसेल्स के नाम था, जिन्होंने साल 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 162 और 46 रन (कुल 218 रन) की पारी खेली थी. कॉन्वे डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पांचवें पायदान पर हैं. इस फेहरिस्त में वेस्टइंडीज के लॉरेंस रो टॉप पर हैं, जिन्होंने साल 1972 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच में कुल 314 रन बनाए थे. Also Read - लॉर्ड्स टेस्ट: टिम साउदी, काइल जेमिसन की घातक गेंदबाजी के सामने लड़खड़ाई इंग्लैंड की पारी; लंच तक ENG 164/6

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 378 रन बनाए. डेवोन कॉन्वे ने 24 बाउंड्री की मदद से 200 रन बनाए, जबकि हेनरी निकल्स ने 61 रन की पारी खेली. इसके जवाब में इंग्लैंड महज 275 रन पर ऑलआउट हो गया. हालांकि रोरी बर्न्स ने 132 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन टीम को बढ़त नहीं दिला सके. Also Read - WTC फाइनल से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ढूंढी न्यूजीलैंड टीम की कमजोर कड़ी

🏏 Tom Latham 30*

🏏 Neil Wagner 2* New Zealand go to stumps on 62/2, with a lead of 165, on day four.#ENGvNZ | https://t.co/PyjT1jqj3I pic.twitter.com/thDIWWF6Hu — ICC (@ICC) June 5, 2021

इसी के साथ न्यूजीलैंड के पास पहली पारी के आधार पर 103 रन की लीड शेष रह गई. टीम साऊदी ने 43 रन देकर 6 शिकार किए. उनके अलावा जैमिसन ने 3 विकेट अपने नाम किए.

न्यूजीलैंड ने चौथे दिन की समाप्ति तक 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं. मेहमान टीम के पास फिलहाल 165 रन की लीड है. अब महज एक दिन का ही खेल बाकी है. ऐसे में मुकाबला ड्रॉ की ओर जाता नजर आने लगा है.